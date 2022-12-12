Bakan Akar: TSK'nın kimyasal silah kullanmadığı uzmanlar tarafından raporlandı

TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanırken, yapılan resmi açıklamalara rağmen iftiralarına devam eden kesime Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tepki geldi.

"NUMUNELER BAKANLIKTAKİ UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENDİ"

Kara Kuvvetleri Komutanlığından giden bir heyetin bölgede incelemeler yaparak, numuneler topladığını aktaran Bakan Akar, "Bu numuneler Sağlık Bakanlığının laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak herhangi bir kimyasal silahla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açık olarak raporladılar" diye konuştu.

"BAZI VEKİLLER BİLEREK VEYA BİLMEDEN BUNLARA ALET OLUYORLAR"

Bununla ilgili açıklamaları Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken Genel Kurul'da da yaptığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti; "Bugün yine bu konuda her türlü alçaklığı yapmayı sürdüren bazı yayınlar var. Bazı milletvekilleri de bilerek veya bilmeden bunlara alet oluyorlar. Bir kez daha ifade ediyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır."

"YUNANİSTAN GERGİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR"

Ege ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de değinen Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

"YARINLARININ İYİ OLMASINI İSTEYENLER YANLIŞLARINDAN DÖNMELİ"

Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz eylemine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, şunları söyledi; "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler."