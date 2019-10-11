Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili toplantı yaptı. Bakan Akar toplantıda 342 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.