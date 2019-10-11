Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili toplantı yaptı. Bakan Akar toplantıda 342 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
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