Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...
Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile ilgili toplantı yaptı. Bakan Akar toplantıda 342 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:40:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi'nin de katılımıyla Barış Pınarı Harekatı ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]