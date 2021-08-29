Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Kolordu Komutanlığında İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu - Son Dakika
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Kolordu Komutanlığında İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Kolordu Komutanlığında İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

29.08.2021 19:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Dün sınırın sıfır noktasındaki Arda Bölüğünde Mehmetçik ile bir araya gelen Bakan Akar ve Komutanlar bugün, önce 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını, ardından da 5'inci Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Kolordu Komutanlığına gelişinde tören kıtasını selamlayan Bakan Akar daha sonra 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'dan faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile 5'inci Kolordu Komutanlığında İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu - Son Dakika


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