Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesinin yapıldığını bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:35 Kaynak: İHA
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