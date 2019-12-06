Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye, NATO içinde yükümlülüklerine bağlıdır. Hem mali katkılarımız hem kahraman askerlerimizin çabalarıyla bu yükümlülüğümüzün arkasındayız" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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