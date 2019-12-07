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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.
Akar, Ankara'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada son NATO zirvesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:58
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