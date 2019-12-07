Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye, NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldı, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin son NATO zirvesinde terörle mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi.


Akar, Ankara'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada son NATO zirvesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Hulusi Akar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:58 
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