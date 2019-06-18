Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna...

6 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:09 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hulusi Akar, Güncel
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