Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens...

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - ANKARA

Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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