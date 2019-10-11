Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens...
2 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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