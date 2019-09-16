Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA
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