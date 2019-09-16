Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA

Hulusi Akar, Ankara, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı
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