Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemileri) Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak...

Kaynak: AA

Hulusi Akar, Ukrayna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, Ukrayna savunma ve altyapı bakanları ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.