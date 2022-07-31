Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile "tahıl sevkiyatı" hazırlıklarını görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile "tahıl sevkiyatı" hazırlıklarını görüştü

31.07.2022 09:46
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile "tahıl sevkiyatı" hazırlıklarını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile 'tahıl sevkiyatı' hazırlıklarını görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile "tahıl sevkiyatı" hazırlıklarını görüştü - Son Dakika
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