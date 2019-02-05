Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " Ülkemizde Maalesef Millilik Kavramını Anlamayan, Gücünün...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " Ülkemizde Maalesef Millilik Kavramını Anlamayan, Gücünün...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " -" Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemize savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratle gelişmesini engellemiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "
-" Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemize savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratle gelişmesini engellemiştir."
-"Bedeli ödenmesine rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden dahi modern silah ve mühimmatın tedarikinde zorluklar sınırlamalar gizli açık ambargolar ile karşı karşıya kalınmış ve halde kalınmaktadır."
-" Bugün Pakistan'la Milgem, Katar'la Fırtına, Ukrayna ile İHA ihracat sözleşmeleri imzalar duruma geldik."
-" 2018 yılında savunma sanayii ve havacılık cirosu 7 milyar dolara ulaşmış ihracat ise ilk kez 2 milyar dolar sınırını aşarak 2.5 milyar dolara yaklaşmıştır

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresıum'da düzenlenecek " Güç Birliği Zirvesi 2019" a katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

İhracat, Hulusi Akar, Ekonomi
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