-Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere üç ayrı anlaşmaya imza attı.

Kaynak: Habermetre

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, Etiyopya, Milli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopyalı Mevkidaşı, İki Ülke Arasındaki Üç Ayrı Anlaşmaya İmza Attı - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.