Son Dakika Haberleri: Milli savunma bakanı hulusi akar ve komutanlar silahlı kuvvetler komuta ve harekat merkezi'nde
Son Dakika Güncel Milli savunma bakanı hulusi akar ve komutanlar silahlı kuvvetler komuta ve harekat merkezi'nde

Milli savunma bakanı hulusi akar ve komutanlar silahlı kuvvetler komuta ve harekat merkezi'nde

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde

Milli savunma bakanı hulusi akar ve komutanlar silahlı kuvvetler komuta ve harekat merkezi'nde

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
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