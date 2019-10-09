Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Trump'tan bir Suriye açıklaması daha: Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti