Milli savunma bakanı hulusi akar ve komutanlar silahlı kuvvetler komuta ve harekat merkezi'nde
16 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:13 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde
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