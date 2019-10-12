Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:31
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