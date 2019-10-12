Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi.

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:31 
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