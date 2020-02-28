Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı. - HATAY
Son Dakika Son Dakika! 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Esed Rejimi hedefleri sabaha kadar vuruldu Belediyeden vatandaşlara "Türk Bayrağı asın" anonsu İncirlik Üssü'nde hareketlilik Kilis'ten İdlib'e komando sevkıyatı