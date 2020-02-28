Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının, Hatay'a gelerek İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatını yerinde sevk ve idare etmeye başladığı aktarıldı. - HATAY

Hulusi Akar, İdlib, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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