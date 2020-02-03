Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
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