Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti

21.11.2020 10:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile Türk Havacılık Uzay Sanayii'ni ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, projelere ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını belirten Bakan Akar, "Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi, inşallah bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini ifade eden Bakan Akar, bu durumun itibarla birlikte büyük bir sorumluluk da getirdiğini belirtti.

Söz konusu sorumluluğu yerine getirebilmek için çok daha fazla çalışmanın önemine vurgu yapan Bakan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimize, ruh kökümüze bağlı olarak başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı da azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir" dedi.

Mehmetçiğin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla yapmaya devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, Azerbaycan'ın öz topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için ne gerekiyorsa yaptık"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarı göstererek 30 yıla yakın süredir Ermenistan işgalindeki topraklarını geri aldığını belirten Bakan Akar, Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşmaya yönelik ise, "Rusya ile yaptığımız görüşmeler var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması konusunda yapılması gereken ne varsa onları yaptık, yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Türkü'nün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını bildiren Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır" diye konuştu.

Bazı batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine de tepki gösteren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan Ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ulu orta böyle konuşmalarla, Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi bir hataya düşmemeleri lazım. Azerbaycan ordusunu 'yakıp-yıkmakla' suçlamak gerçekten büyük gaflet, gerçekten büyük bir hatadır. İnsanın vatanını koruması, işgal altındaki topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bu. Bunun ötesinde Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerini bombaladı. Bütün dünya bunu gördü, fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil."

"İyi komşuluğa yakışmıyor"

Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin bilimsel, teknik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay" dedi.

Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Egemenliği herhangi bir şekilde Yunanistan'a verilmeyen adalarda yaptıkları eylemler tamamen gözardı ediliyor, onun dışında bizim yaptığımız bilimsel, teknik çalışmalar tahrik gibi gösteriliyor. Bu gerçekten yanlış bir yaklaşım, iyi komşuluğa yakışmıyor. Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar. Biz siyasal çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. Bunun dışında bir takım hareketlere tevessül etmelerinin iyi komşuluk ilişkileriyle izahının mümkün olmadığını da ifade etmek istiyorum."

"Kıbrıs'ta Türk varlığı olduğunu görmeleri lazım"

Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Kıbrıs'ta bir Türk varlığının olduğunu, yüzyıllardan beri orada yaşayan Türkler olduğunu görmeleri lazım. Onların haklarını teslim etmeleri lazım" dedi. Bakan Akar, Türkiye'nin garantör olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşviki sayesinde yerli ve milli savunma sanayii konusunda önemli adımların atıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Geldiğimiz noktadan memnunuz fakat işin burada bitmediğinin bundan sonra daha çok işimiz olduğunun da farkındayız. İnşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle, kamu ve özel sektör iş birliğiyle çok daha önemli yerlere varacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Bakan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.

Toplantının ardından Bakan Akar ve Komutanlar yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti

Hulusi Akar, Bakan, Milli, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

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