Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel...
6 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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