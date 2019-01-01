Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel...

6 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Süleyman Şah Türbesi, TSK, Hulusi Akar, Güncel
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