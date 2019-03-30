Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Suriye Sınırının Sıfır Noktasındaki...
7 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA
Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz
İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı