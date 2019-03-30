Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Suriye Sınırının Sıfır Noktasındaki...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Suriye Sınırının Sıfır Noktasındaki...

7 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın Komuta Kademesi, Suriye Sınırının Sıfır Noktasındaki..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Suriye, TSK, Hulusi Akar, Güncel
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