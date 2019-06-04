Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının...

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı. Geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçiren Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçikle kıldı. Bakan Akar, "Gece-gündüz, dağ-tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:36 Kaynak: İHA
Irak, TSK, Hulusi Akar, Güncel
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