Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat...

33 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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