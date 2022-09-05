Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya'da

05.09.2022 12:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Dogˆu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek Orta ve Dogˆu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Polonya'da, MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın yer aldığı Kielce kentine geçti. Türkiye'nin 'lider ülke' olarak katıldığı MSPO'da yer alan Türk firmaların stantlarını gezen Akar, yetkililerden bilgi aldı.  Bu yıl 30'uncu kez düzenlenecek MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı resmi olarak 6 Eylül'de kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül'e kadar açık kalacak.MSPO'ya 2013 yılında lider ülke olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak. 30'a yakın Türk firmasının yer aldığı MSPO 2022 fuarında Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.


YORUMLAR
500
STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek STM, Azerbaycan ve Polonya'daki savunma sanayi fuarlarında boy gösterecek Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO'daki Türk firma stantlarını ziyaret etti
Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Polonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement