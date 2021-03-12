Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve...

12.03.2021 20:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılıyoruz" Adana'da 8.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılıyoruz"

ADANA - Adana'da 8. Komanda Tugayı'nın sancak teslim töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," "Komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Beyhude silahlanma gayretlerinin de en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir" dedi.

Adana'da Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası'nda 8. Komanda Tugayı'nın sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından teslim edildi. Teslim Töreninin ardından konuşan Akar, egemenlik ve bağımsızlığı sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını kutladı.

Mehmet Akif'i rahmetle yad eden Bakan Akar,"Arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" dizelerini hatırlatarak, "Bu dizelerde olduğu gibi Mehmetçik, dün milli ve manevi değerlerimizi, vatanımızı nasıl korumuşsa, bugün ve yarın da aynı azim ve kararlılıkla bu değerlerimiz için iman dolu göğsünü siper etmekten kaçınmayacaktır" diye konuştu.

"Bayrağımızın ve sancağımızın gölgesinde huzur buluyoruz"

Bayrak ve sancağın binlerce yıllık medeniyetin ve kültürün, vatan ve millet sevgisinin, sarsılmaz birlik ve beraberliğin, hür ve bağımsız yaşama azminin en anlamlı ve önemli sembolleri olarak nitelendiren Akar, "Gölgesinde huzur ve güven bulduğumuz bayrağımızı ve sancağımızı, her ne pahasına olursa olsun, daima lekesiz, tertemiz tutmak da TSK'nın en önemli vazifesidir. 8'inci Komando Tugayımız, kahraman komandolarımız da bu bilinçle kendilerine emanet edilen şanlı sancağımızı kanlarının son damlasına kadar yükseklerde tutacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.

"Bölgemizde sorunlarla ilgili komşumuz Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor"

Biz bölgemizde ve dünyada tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olduklarını aktaran Bakan Akar," Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Beyhude silahlanma gayretlerinin de en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir." Dedi

"Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, kimsenin toprağında gözümüz yoktur"

Yunanistan'ın Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB ve ya Türkiye-ABD problemi haline getirme çabalarının da fayda sağlamayacağını dile getiren Akar, "Esas olan iyi komşuluk ilişkileridir. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve...

Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,' Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve... - Son Dakika


Son Dakika

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü Türk sinemasına iz bırakan usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketine itiraz var Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 yendiği maçta pas rekoru kırdı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı
Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti Belhanda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takım arkadaşları ve teknik ekibe veda etti         
23:02
CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi CHP'den Erdoğan'ın duyurduğu Ekonomi Reform Paketi'ne ilk yorum: 19 yıllık AK Parti yönetiminin 23. paketi         
22:37
Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti         
22:27
Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir Yunan kanalının FETÖ skandalına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Vahim bir gelişmedir         
22:02
Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı Tırın 20 aracı biçtiği zincirleme kazada yaralı kurtulan sürücü o anları anlattı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi         
20:59
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 23:08:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar," Yunanistan'la olan görüşmelerimi devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei