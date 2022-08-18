MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı - Son Dakika
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MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

18.08.2022 14:14
MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) koordinasyonunda, tahıl gemilerinin sevkiyatlarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Anlaşma sonrası sevkiyata başlayan ilk gemi, 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden Sierra Leone bayraklı Razoni isimli gemi oldu. Lübnan'a gitmek üzere 27 bin ton mısır ile İstanbul'un kuzeyine gelen gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin denetiminin ardından seyrine devam etti. Razoni isimli gemiyi Navistar, Rojen, Polarnet, Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı gibi gemiler takip etti. Ukrayna limanlarından çıkan veya Ukrayna limanlarına giden her bir gemi, İstanbul'un kuzeyinde kapsamlı denetime tabi tutuldu. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken; bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı - Son Dakika
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