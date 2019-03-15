Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2)
1 saat önce
BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Fırat
Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade
Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter
hesabından paylaşılan mesajda, Akar şunları kaydetti:
"Silah arkadaşımız 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:11 Kaynak: DHA
Son Dakika! Fırat Kalkanı Harekat Alanından Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
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