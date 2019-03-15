Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2)

Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2)

1 saat önce

BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2), System.String[]
BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarFırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Akar şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:11 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel
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