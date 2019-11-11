Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı
Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı öncesinde program hazırlıklarını içeren bir video yayımladı. "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe" notuyla paylaşılan video da, askerlerin bir gün öncesinden güllerden yapılan Türk bayrağı içerisinde Atatürk silüeti portresini hazırladığı ve program günü oluşturulan tören düzeni görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, 10 Kasım, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
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