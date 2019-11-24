Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı askerlerin öğretmenler günü mesajı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı askerlerin öğretmenler günü mesajı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

MSB'nin mesajı "Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Şehit Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu özel günlerinde tüm Öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyoruz." bilgi notuyla paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:32:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]