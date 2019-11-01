Milli Savunma Bakanlığı: "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet...
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Milli Savunma Bakanlığı: "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." - ANKARA
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