Milli Savunma Bakanlığı: "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: Balık ekmek tekneleri tartışmasında yeni gelişme! Balıkçılar bir süre daha satışa devam edecek