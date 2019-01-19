Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 Tarihi İtibariyle 635 Bin 582 Vatandaşın Bedelli Askerlik İçin...
40 dakika önce
IHAAW123156-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.
IHAAW123156-GEN/19-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli
askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 56 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
5 Yıl Önce Doğu Karadeniz'de Üretimine Başlanan Beyaz Çayın Kilosu 4 Bin TL'den Satılıyor