Milli Savunma Bakanlığı: "59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mart tarihinden bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mart tarihinden bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, 12 Mart tarihinden bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 36 adet EYP'nin de imha edildiğini belirtti. Binbaşı Aktop, teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun da bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti. Teröristlerin özellikle Irak kuzeyine icra edilen hava harekatları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdiklerini belirten Binbaşı Aktop, "Örgüte katılım oranının oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği ve elebaşlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiği tespit edilmektedir. Bu operasyonlar, PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Ayrıca bölge halkı da bu mücadelemize önemli ölçüde destek vermektedir" diye konuştu.



FETÖ ile mücadelenin de sürdürüldüğü bilgisini veren Aktop, şunları söyledi:



"Yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 16 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile bin 177 personel hakkında ihraç işlemi uygulanmış, 106 emekli personelin ise rütbeleri geri alınmıştır. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir."



Binbaşı Aktop, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir taraftan güvenlik tedbirlerinin uygulanması, diğer taraftan da günlük hayatın normalleşmesi çalışmalarına devam edildiğini, bu bölgede bulunan teröristlerde de önemli ölçüde kaçış ve teslim olmalarda artışın gözlendiğini ifade etti. Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar hakkında da bilgi veren Aktop, şunları ifade etti:



"Özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir. İcra edilen bu toplantılar ve görüşmelerde Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmaması, ABD bölgeden çekildikten sonra bir güç boşluğunun oluşmaması maksadıyla bölgenin emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki duyarlılığımız, Türkiye'nin Suriye'deki asıl amacının Türkiye-Suriye sınırının ve Türk halkının güvenliğini tesis etmek ve bölgedeki YPG/PKK varlığından kurtulup Türkiye'deki mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlamak olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı ifade edilmektedir. Bütün bu diplomatik ve askeri çabaların yanında en üst düzeyde alınan kararlara uygun olarak yeri ve zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli planlama ve hazırlık faaliyetleri tamamlanmış durumdadır. Bu kapsamda Sayın Bakan ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi tarafından 30 Mart 2019'da Şanlıurfa'da İleri Harekat Merkezi açılmıştır."



Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurularının başlamasıyla ilgili sürecin 7 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Binbaşı Aktop, "Bu kapsamda MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına aday belirleme sınavına 381 bin 226 aday başvuru yapmıştır. (2017 yılında 231 bin 993, 2018 yılında 300 bin 860 aday başvurmuştur) Seçme sınavı 7 Nisan 2019 tarihinde 81 ilde belirlenmiş olan sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. MSÜ'ye başvuruların yıllara sari olarak artış göstermesi, gençlerimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine olan sevgi ve ilgisinin bir göstergesi olarak memnuniyet vericidir" açıklamasında bulundu.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğar'a arz edileceğini söyledi.



F-35'LER İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER VE KOORDİNASYONLAR SÜRÜYOR



Askeri kaynaklar, F-35'lerin ekipmanlarının Türkiye'ye teslimatının askıya alındığı haberlerine yönelik, teslim süreci ile ilgili görüşmelerin ve koordinasyonların sürdüğünü, ayrıca pilotların eğitimlerinin de devam ettiğini belirtti. S-400'lerin teslimatı ile ilgili de planlananın dışında bir değişiklik olmadığı, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği, herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığı kaydedildi.



"ANITKABİR HEPİMİZİN SAYGINLIĞINI KORUMASI GEREKEN BİR MEKAN"



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ise, Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi'nin tüm katılımcılara tebliğ edildiği ancak törene katılım sağlayanların tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket ettiği ifade edildi. Ayrıca yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesinin rahatsızlık oluşturduğu ve Anıtkabir'in herkesin saygınlığını koruması gereken bir mekan olduğu belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazarak imzalamasına ilişkin ise, "İmza konusu bizimle alakalı bir husus değildir" denildi.



(İHA)

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