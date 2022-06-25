Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

25.06.2022 17:33
Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine operasyon düzenledi. MSB'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

YORUMLAR
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Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı... MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı...
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı 7 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu - Son Dakika

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