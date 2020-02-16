Milli Savunma Bakanlığı: "8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: '8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında "Harun" kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi
İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Şırnak Valiliği, yaşlı kadına darp iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:32:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanlığı: "8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]