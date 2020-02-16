Son Dakika › 3. Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı: '8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında "Harun" kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. - ANKARA
Son Dakika İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü