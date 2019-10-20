Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li...

Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li...

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/ YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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