Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li...
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Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/ YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."
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