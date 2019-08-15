Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan...
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Milli Savunma Bakanlığı: "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
: "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye
kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa
'da incelemelerde bulundu. Korg. Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye
'den ayrılacak." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı