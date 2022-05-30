Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.05.2022 18:11

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/ YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE-KİLİT OPERASYONUNDA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!" mesajını paylaştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500

Milli Savunma Bakanlığı, Terörist, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:27:05. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement