Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/ YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!" mesajını paylaştı.
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