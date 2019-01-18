Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

18 dakika önce

IHAAW182202-GEN/18-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW182202-GEN/18-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 18.01.2019 18: 22: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Güvenlik Güçlerine Teslim Olan 2 Teröristten Suriye İtirafı Ünlü Şarkıcı Işın Karaca, Taciz Mesajlarına İsyan Etti

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:45:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza, Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]