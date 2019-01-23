Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...
1 saat önce
IHAAW182028-GEN/23-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.
IHAAW182028-GEN/23-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Afrin
bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 23.01.2019 18: 20: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:26 Kaynak: İHA
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