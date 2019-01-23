Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

1 saat önce

IHAAW182028-GEN/23-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW182028-GEN/23-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 23.01.2019 18: 20: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:26 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Afrin, Güncel
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