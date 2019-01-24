Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...
1 saat önce
IHAAW174148-GEN/24-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.
IHAAW174148-GEN/24-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Afrin
bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 24.01.2019 17: 41: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: İHA
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