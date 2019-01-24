Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Pkk/ypg'li Teröristlerce Tel...

1 saat önce

IHAAW174148-GEN/24-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW174148-GEN/24-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." 24.01.2019 17: 41: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Afrin, Güncel
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