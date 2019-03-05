Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin Bölgesinde Görev Yapan Unsurlarımıza Tel Rıfat'taki Pkk/ypg'li...
1 saat önce
IHAAW094632-GEN/05-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.
IHAAW094632-GEN/05-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Afrin
bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir." 05.03.2019 09: 46: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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