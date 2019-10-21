Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi. Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı