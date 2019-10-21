Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve...

Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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