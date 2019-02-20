Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra Edilen Ağır...

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra Edilen Ağır...

1 saat önce

IHAAW192710-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra Edilen Ağır..., System.String[]
IHAAW192710-ASA/20-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı. 20.02.2019 19: 27: 10 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:33 Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa
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