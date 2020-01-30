Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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