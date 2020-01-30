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Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." - ANKARA
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