Milli Savunma Bakanlığı: "Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz"

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, Esed unsurların imha görüntülerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, " İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, Esed unsurların imha görüntülerine yer verdi.


Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Bakanlık yaptığı paylaşımda Esed unsurlarına ait imha görüntüleri paylaştı. - ANKARA

Huzur, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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