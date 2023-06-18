Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü videolu paylaşımla kutladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü videolu paylaşımla kutladı

18.06.2023 11:54

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Yapılan videolu paylaşımda, şehit ve gazi babaları başta olmak üzere tüm babaların önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların 18 Haziran Babalar Günü'nü kutladı.

"MİLLETİN CAN, BAYRAĞIN SEVDA OLDUĞUNU BİLEREK..."

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda"Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı videoyla Babalar Günü'nü kutladı
YORUMLAR (1)
  • Şerife Tuğrul: Helal olsun mukemmel bir video ben babami cok ozluyorum yanimda olsaydi dunyalari verirdim mekanin cennet olsun babam Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanlığı, Babalar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü videolu paylaşımla kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü'nü videolu paylaşımla kutladı - Son Dakika
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