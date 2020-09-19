MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:05 - Kaynak: DHA
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