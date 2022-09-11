Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

11.09.2022 11:02
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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