MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

13.08.2022 15:44
MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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