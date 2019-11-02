Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin...

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda...

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/ YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre, 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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