Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin...
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda...
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/ YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre, 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır." - ANKARA
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