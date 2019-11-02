Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/ YPG'li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre, 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır." - ANKARA